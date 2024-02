Construye moderno centro recreativo en San Isidro Labrador de Chalatenango

La Policía Nacional Civil (PNC) desmintió un supuesto caso de homicidio que reportaron los usuarios de las redes sociales en Corinto, del departamento de Morazán.

“FALSO.No hay homicidio en Corinto, Morazán”, publicó la PNC en su cuenta de X.

El suceso de trató de un ebrio consuetudinario identificado como Felipe de Jesús Benítez, quien se cruzó la calle de forma imprudente y fue atropellado por un pick up.

Los testigos y habitantes de la zona trataron de auxiliarlo en el momento, pero falleció inmediatamente en la escena del percance vial.

Además, la Policía reportó que el conductor del pick up se quedó en el lugar y no fue detenido porque portaba sus documentos en regla y no manejaba ebrio.

“Pedimos a la población no dejarse engañar por informaciones falsas o tergiversadas”, reiteró la PNC.

