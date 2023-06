«Calamardo» terminó lesionado por ponerse violento contra un policía

Después de varios meses de versiones cruzadas y visitas ante la Justicia, se acerca el veredicto del caso de agresión sexual que tiene como protagonista al ex futbolista brasileño Dani Alves, quien aguardará en prisión hasta su juicio definitivo como acusado de violar a una joven de 23 años en el baño de la discoteca Sutton de Barcelona.

Según ha informado El Periódico, un diario catalán que sigue de cerca este caso, la Fiscalía quiere fijar el juicio para entre los meses de octubre y noviembre de este año. Mientras tanto, el ex jugador del Barça tendrá que esperar en la prisión de Brians 2 hasta la decisión final.

Alves, de 40 años años, lleva casi cinco meses encarcelado –ingresó el pasado 20 de enero– pese a que hubo reiterados intentos de solicitar la libertad preventiva por parte de su abogado. En total, sumaría aproximadamente nueve meses en ininterrumpidos en la cárcel.

En este contexto, no queda más que esperar la sentencia para Dani Alves, a no ser que el abogado encargado de su defensa, Cristobal Martell, o la letrada que vela por los intereses de su supuesta víctima, Esther García, soliciten en este plazo alguna prueba más.

El juicio definitivo buscará principalmente determinar si hubo o no consentimiento por parte de la presunta víctima. Según las pruebas aportadas por las autoridades de la discoteca, existen indicios que avalan el testimonio de la joven de 23 años y desmienten las distintas versiones que ha dado el futbolista.

La Justicia cuenta con testimonios de los empleados de la discoteca Sutton, los exámenes médicos practicados a la mujer en el Hospital Clínic, y la inspección del baño del club nocturno realizada por los Mossos d’Esquadra, donde la secuencia de huellas coincide con el relato de la supuesta víctima.

A juzgar por estos factores, sumados a las muestras de semen y las imágenes de la cámaras del local, todo apunta que Dani Alves podría ser declarado culpable, lo que implicaría una larga condena.

Después de conocer que tendrá que aguardar a la decisión final en presión, Dani Alves se ha pronunciado con frustración y esperanza de cara al veredicto. El periodista español Nacho Abad habría tenido acceso a sus primeras palabras y las hizo públicas en el programa ‘En boca de todos’ del canal Cuatro de la TV española.

“Solo dos personas saben lo que pasó y sobre todo lo que no ocurrió. Estoy diciendo la verdad. Llevo desde el 20 de enero en prisión y todavía no se me ha juzgado. Se probará que no soy culpable y fue una relación consentida. Jamás se me pasaría por la cabeza imponer el acto sexual a nadie como se ha escrito. Acudí a la policía por voluntad propia desde México y renuncié marcharme a Brasil, país que no hubiera colaborado con España en mi entrega. Lo hice para defenderme y probar mi inocencia”, dijo el ex jugador.

Incluso, según este testimonio al que accedió Abad, parece que Dani Alves planea continuar su vida en la Ciudad Condal. “Mi vida está aquí. Tengo y he tenido siempre un proyecto de vida en Barcelona. Me he ofrecido por todos los medios que seguiría desde aquí”, concluyó.

