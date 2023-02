Asalto deja un salvadoreño fallecido en Estados Unidos

Tras el descarrilamiento del tren de Norfolk South el pasado 3 de febrero que desató una nube con residuos tóxicos, algunos de los habitantes de la localidad de East Palestine en Ohio, Estados Unidos, aseguran que han comenzado a tener algunas complicaciones en su salud al haber quedado expuestos ante la nube tóxica que se quedó en el ambiente desde hace tres semanas. Uno de los afectados es Wade Lovett quien afirmó tener problemas con su forma de hablar.

Wade indicó para el NY Post, que su voz se ha vuelto tan aguda que pareciera que hubiera inhalado mucho helio para que se suene parecido al personaje de Walt Disney, Mickey Mouse. “Los médicos dicen que definitivamente tengo los químicos en mí, pero no hay nadie en la ciudad que pueda realizar las pruebas toxicológicas para averiguar cuáles son”, acotó.

El hombre de 40 años de edad que se dedica al arreglo y tuneo de automóviles, detalló que desde aquel 3 de febrero le cuesta trabajo respirar, pero sobre todo lo mantiene tenso que no pueda hablar con normalidad ya que dijo: “Mi voz suena como Mickey Mouse. Mi voz normal es baja”, mencionó, y agregó:

“Es difícil respirar, especialmente por la noche. Me duele tanto el pecho por la noche que siento que me ahogo. Toso mucha flema. Perdí mi trabajo porque el médico no me deja ir a trabajar”, afirmó.

Aunque padece complicaciones en su salud, Wade y su prometida Tawnya Irwin de 45 años, ayudan a otros residentes de East Palestine al entregarles botellas con agua potable al detectar nuevos casos de lugareños con complicaciones médicas dentro de una casa en East Clark Street.

La situación se complica en el estado por lo que hace una semana el alcalde de East Palestine criticó que el presidente Joe Biden haya preferido visitar a Ucrania que al lugar donde se descarriló el tren con residuos tóxicos.

Algunos pobladores han ido a hoteles para refugiarse de la contaminación tóxica que dejó la explosión. Muchas de las personas que sufren los estragos de los químicos tóxicos coinciden en presentar los siguientes principales síntomas en todos los casos: erupciones y dolores de garganta inexplicables.

La Agencia de Protección Ambiental de la Universidad Texas A & M realizó una análisis sobre la calidad del aire en East Palestine. Lo resultados arrojaron que en el aire de aquella zona estadounidense hay por lo menos nueve contaminantes flotando en el ambiente que podrían generar problemas de salud a largo plazo no solo en la zona afectada, sino también en sus alrededores, versión que choca con las declaraciones de las autoridades federales que afirmaron que el aire en la zona es seguro.

