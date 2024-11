Alejandra Guzmán habló de la hospitalización de Silvia Pinal

El puertorriqueño y estadounidense, René Pérez Joglar, mejor conocido como en el ámbito musical como Residente, ya se encuentra en El Salvador para su concierto de esta noche en el Parque de Pelota Saturnino Bengoa.

Residente aprovechó anoche para apreciar el mural que le hizo el artista salvadoreño «TNT» en los alrededores del estadio Jorge Mágico González, sobre la 49 av Sur, en San Salvador.

Estamos aquí ya en El Salvador. Estamos ready pa´ mañana”, dijo el famoso rapero en un video publicado en sus historias de Instagram

Residente deleitará con sus éxitos a sus fans salvadoreños en un concierto que forma parte del camino de la gira “Las letras ya no importan”.

«No estoy tocando en cualquier lugar y he querido reducir la gira porque no quiero hacer giras gigantes ni superlargas. Sí es una gira que llevo tiempo haciendo, desde septiembre, pero es más corta que las que acostumbraba a hacer al principio con Residente y las que hacía con Calle 13. Entonces la decisión de tocar en El Salvador fue mía, porque no estoy haciendo conciertos en muchos lugares. Así que estoy loco por llegar, tocar y sentir a la gente», dijo Residente a Diario El Salvador.

