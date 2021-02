José Urbina: “Voy a legislar con total solvencia moral”

José Urbina candidato a diputado, sostuvo una entrevista en el programa El Salvador Today, transmitido por el Diario Digital Cronio, donde explicó su experiencia tras recorrer los 19 municipios del departamento de San Salvador, de cara a las elecciones de este domingo 28 de febrero.

Urbina concluye este día su gira por los 19 municipios del departamento de San Salvador, con el principal propósito de adquirir insumos y sumarlos a su plan legislativo 2021-2024.

“He visitado los 19 municipios de San Salvador y he recogido insumos de muchos sectores. (…) Y quiero aprovechar para agradecer la oportunidad que me dieron al recibirme, vamos a trabajar por ustedes y por todos los salvadoreños”, agregó.

Urbina es un comunicador graduado en la Universidad Nacional de El Salvador (UES), y dice que aspira aplicar a la nueva política para desarrollar un mejor país.

“Yo no soy un político, yo soy un ciudadano que quiere cambiar la política actual. Hay muchos políticos dentro de la asamblea que se deben a sus financistas y tienen un pasado oscuro. (…) Voy a legislar con total solvencia moral, yo me voy a deber al pueblo, no a grupos de intereses”, añadió.

El candidato de la bandera cyan sostiene que los gobiernos anteriores, junto al Órgano Legislativo y el Órgano Judicial tenían un compadrazgo y dejaban de lado el bienestar de los ciudadanos.

“En los gobiernos anteriores los tres poderes del estado se llevaban bien, ¿y quiénes la pasaban mal?, la población. Los gobiernos anteriores recibieron más de 300 millones en sobresueldos. La gente los odia y los desprecia por lo que sembraron”, aseveró.

El futuro diputado plantea que hay que hacer un cambio radical desde el parlamento salvadoreño y señaló que desde el primer día que tome posesión de su cargo trabajará para ello.

“La misión que llevamos desde la Asamblea Legislativa es cambiar lo malo que han dejado los gobiernos anteriores, los cambios ya comenzaron y yo me comprometo a trabajar para que el sistema de salud se desarrolle”, agregó.

“Votemos masivamente este domingo, invito a la población que desde temprano acudamos a los centros de votación, y vote por los cambios que ya comenzaron y los que vienen. Yo me encuentro en la casilla 10 de Nuevas Ideas”, concluyó.