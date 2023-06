Comisión Política emite dictamen favorable para reducir municipios de 262 a 44

El alcalde del municipio de Ayutuxtepeque, Alejandro Nóchez, habló esta mañana en la entrevista de El Salvador Today de la nueva configuración de municipios aprobado ayer por la Comisión Política de la asamblea legislativa, y que este día podría ser aprobado como ley en el pleno legislativo.

Para Nóchez, el pasar de 262 municipios a 44 es algo que afectaría la descentralización de los gobiernos municipales y asegura que este tema debió ser analizado con más tiempo y con un análisis profundo.

“Quizá la autonomía no sea tanto la que se ve afectada digámoslo así porque el municipio seguirá teniendo las mimas condiciones y a lo mejor lo que pueda verse afectado es el tema de la descentralización”, aseguro el edil al tiempo que expuso un ejemplo de su argumento.

“Cuando el funcionario está más cerca de la población, la gente quiere tener el contacto y hablar para que lo escuches y todo lo demás. Hoy probablemente ante un escenario de un área geográfica grande a lo mejor no te va a quedar el tiempo como alcalde para poder llegar, sentarte y escuchar a tu comunidad”, destacó Nóchez.

El invitado manifestó que pese a la modificación de los municipios y de lo que pueda salir hoy de la asamblea legislativa está abierto a la reestructuración.

“Soy una persona que no me opongo a los cambios, soy alguien que siempre he creído que toda propuesta y toda idea es bueno desde un inicio, siempre y cuando se le todo el estudio y el análisis respectivo al tema. Sin embargo, ante una eventual situación que se llegara a aprobar tendremos que prepararnos para asumir este nuevo reto”, aseguró Alejando Nóchez, alcalde de Ayutuxtepeque.

Con este panorama, el invitado mencionó del reto que tendrá Arena para afrontar los próximos comicios electorales.

“En el caso de Arena tiene que saber comunicar todo lo que está haciendo, tiene que saber transmitirle a la población y es en lo que ha fallado, en cómo comunicarlo. En lo personal podría considerar competir para ser alcalde de ese nuevo municipio que se llamará San Salvador Centro para atender las diferentes necesidades de estos que van a ser distritos”, adelantó Nóchez.

