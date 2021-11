Próximo lunes inicia Comisión de Desafuero contra el diputado del PARLACEN y prófugo de la justicia, Norman Quijano

Elias Baumann es el consejero político de la embajada del país norteamericano.

Durante una entrevista concedida al noticiero Teleprensa, Roy García admitió que Elías Baumann era su enlace con la Embajada de Estados Unidos en El Salvador.

García afirmó que Baumann se reunió con los diputados de Nuevas Ideas, José Ilofio García y Gerardo Balmore Aguilar, quienes han sido acusados de intentar fraguar una ruptura dentro de la bancada cyan.

“El señor que se reunió (con los diputados) se llama Elías Baumann, quien es el consejero político… Primero la Embajada no tenía fondos para nada, y le dijo: ‘nosotros no ofrecemos nada, nosotros no nos podemos meter’”, sostuvo Roy Garcia durante la entrevista.

El partido Nuevas Ideas ha dicho que presentará pruebas a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Cancillería de la República para que tomen cartas en el asunto. De igual manera se iniciará un proceso de investigación para esclarecer los hechos y delimitar responsabilidad.

Nuevas Ideas señala que los diputados que conversaron con Roy García y que se escuchan en un audio filtrado serán separados temporalmente, según señaló el partido.

De igual forma, los demás diputados de la bancada cyan han reiterado que están firmes en combatir la corrupción, aun cuando esta implique a sus propios diputados, y reiteraron su respaldo al presidente de la república, Nayib Bukele.

