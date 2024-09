Presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia son elegidos en la Asamblea Legislativa

La Unidad de Planificación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya comenzó a preparar el calendario electoral para las elecciones legislativas y municipales que se realizarán en 2027, informó Luis Peralta, director ejecutivo del tribunal, en entrevista con «Diario El Salvador».

El funcionario aseguró que, si bien en estos momentos no se pueden tomar decisiones en el TSE de carácter electoral porque aún continúa el proceso de elección de los nuevos magistrados que conformarán el organismo colegiado, el área administrativa sí prosigue con las labores cotidianas y de organización para los próximos comicios. «Planificación está trabajando ya en el calendario electoral, está elaborándolo ya en vista a las elecciones de 2027», aseguró.

De acuerdo con Peralta, el TSE no tiene ningún retraso en la ejecución de sus actividades administrativas que se desarrollan años previos a los eventos electorales.

«El calendario electoral no es que lo tengamos que presentar en estas fechas, pero lleva todo un proceso de revisión, de socialización con los diferentes ejecutivos, con los magistrados a quienes se les envía un preliminar para que puedan dar opiniones. Está en el proceso de elaboración», afirmó.

Peralta descartó los señalamientos que recibe el TSE, sobre que fuera de los periodos electorales la institución paraliza sus actividades, pues aseguró que una vez finalizada una jornada de comicios inicia el nuevo ciclo para preparar la siguiente elección, y que dicho trabajo se hace con años de anticipación por la magnitud de tareas que deben prepararse.

«Dicen que cuando no estamos en periodos de elección no hacemos nada, como no; estamos evaluando, estamos considerando nuevos procesos que implementar, estamos viendo cómo se van a superar los errores que se cometieron en la última elección, estamos yendo al campo», dijo.

En ese sentido, la Dirección de Organización Electoral comenzará a visitar todos los lugares usados como centros de votación para generar el catálogo de sitios donde se podrá emitir sufragio en 2027. «No se hace esto en los últimos dos o tres meses antes de la elección, es un trabajo permanente», añadió.

Indicó que, por su parte, está dedicado a manejar el área administrativa del TSE y en revisar las evaluaciones que se hicieron tras concluir las elecciones de febrero y marzo pasado, para identificar los errores y debilidades de la institución y poder subsanarlos para el próximo evento.

