Presidente de AREN dice que “el país está en riesgo” tras pérdida en elecciones

Nuevas Ideas denunció este jueves que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) está poniendo trabas al escrutinio final de votos y que han detectado serias irregularidades que impiden que ese proceso continúe de manera normal.

Ernesto Castro, diputado electo por San Salvador, sostuvo que el TSE está buscando abrir más de 480 cajas “porque no encuentran el acata original, entonces están queriendo dar a entender que como no encuentran las actas, hay que buscarlas en esas cajas”.

Asimismo, dijo que hay deficiencias en el conteo por medio de decimales. “Eso es solo de arreglar la fórmula y se acabó, pero ya vamos con más de dos días y no vemos claro”, agregó Castro.

Según dijo, lo que el TSE no quiere es aceptar lo que Nuevas Ideas ha denunciado en varias ocasiones sobre las irregularidades en el sistema informático, al que los magistrados de ese ente colegiado le negaron una auditoría internacional.

“Al final ellos lo que no quieren es aceptar lo que se les venía diciendo, que el sistema no iba a funcionar a la hora del conteo. Están viendo cómo le dan vuelta al asunto para que eso no sea como se había denunciado”, afirmó.

Por su parte, la Comisionada Presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, sostuvo que no hay señales en el TSE de realizar un proceso transparente de conteo final.

“Lo venimos diciendo y planteando dese hace mucho tiempo, ellos se negaron rotundamente a poner en cero el sistema. Ahora tiene que hacerlo porque no podemos avanzar en las mesas si ellos no ejecutan a lo que están obligados”, aseguró.