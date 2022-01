Finanzas del PDC serán auditadas durante periodo del exdiputado Rodolfo Parker

Foto: Cortesía

Este lunes 17 de enero, cuatro alcaldes de ARENA y uno del FMLN del departamento de La Paz presentaron sus renuncias irrevocables a estos partidos políticos, a quienes acusaron de haber dejado de lado los intereses de la población, concentrándose en seguir agendas dictaminadas por grupos de poder que no permiten a las bases de los partidos enfocarse en llevar desarrollo a El Salvador.

Los alcaldes que anunciaron su renuncia irrevocable a ARENA son Francisco Alirio Candray Cerón, alcalde de San Juan Tepezontes por los últimos nueve períodos; Juan Alexánder Tamacas, alcalde de San Juan Talpa y José David Campos Zepeda, edil de Paraíso de Osorio, ambos con tres períodos en sus administraciones municipales; y Carlos Alcides García Escobar, quien preside la alcaldía de San Emigdio y realiza su primera gestión municipal.

Junto a ellos, el alcalde de San Antonio Masahuat por el partido FMLN, Adonys Ortiz, también aseguró que renuncia a su partido y se declara independiente. Durante la presentación de las renuncias, el alcalde Ortiz destacó los proyectos que han desarrollado como alcaldes y aseguró que el FMLN se alejó el ideal social con el que nació tras los Acuerdos de Paz. Todos los alcaldes señalaron que sus concejos municipales y síndicos les acompañan en la renuncia a los partidos políticos.

«La razón por la que pongo mi renuncia es porque pienso y he visto que el rumbo que el partido tiene en estos momentos no es el que acobija o el que representa los ideales que en un determinado momento se tenían como FMLN. La gente ya no confía en la dirigencia (del FMLN) y los espacios para nuevos liderazgos se han cerrado. Por eso doy un paso al costado del partido y me declaro independiente», dijo.

Ortiz aseguró que varios alcaldes están descontentos también con la dirigencia actual y que, probablemente, en los próximos días, se confirmen más renuncias al FMLN por parte de varios ediles al interior del país.

Por su parte, los alcaldes de ARENA enfatizaron en que el partido tricolor se ha olvidado de sus bases y no muestra una actitud constructiva en beneficio del país. Además, señalaron que deben poner como prioridad el beneficio de sus comunidades, por lo que no pueden continuar como parte de una oposición que no quiera ser parte de un proyecto de país.

«Nuestro país necesita una oposición constructiva, que se abone a los beneficios que habrá al país. Desde los municipios, nosotros hacemos nuestro aporte. Los alcaldes somos los que estamos escuchando las necesidades de la población. Creemos que no hay tiempo para estar siendo una oposición no contribuyente al proyecto de país. Debemos construir país. Desde nuestros municipios queremos ser contribuyentes al proyecto de país», dijo el alcalde Tamacas Lovo.

Los alcaldes también enfatizaron que continuarán trabajando por sus municipios y que ya han coordinado proyectos con la Dirección de Obras Municipales (DOM) para mejorar la calidad de vida de sus comunidades, manteniendo una coordinación constante en varios proyectos que ya han sido presentados a la DOM.

Todos ellos se declararon independientes y señalaron que ARENA y FMLN no se muestran como una oposición constructiva, sino más bien como grupos cuyo único propósito es bloquear el trabajo de la actual gestión del Órgano Ejecutivo, con el fin de complacer las agendas que imponen grupos de poder que se han tomado estos institutos.

En el caso de ARENA, estas renuncias se suman a las más de veinte que ha sufrido el partido tricolor desde el año pasado. Entre las renuncias destaca también la de los diputados Carlos Reyes y Jorge Rosales, efectuada el pasado 23 de septiembre. La renuncia de Reyes, diputado por el departamento de Cabañas, y Rosales, de La Unión, dejó a la bancada de ARENA con solo 12 diputados para la legislatura 2021-2024. El 28 de febrero pasado, ARENA solo obtuvo en las urnas 14 curules, mientras que en la legislatura anterior tenía 37.