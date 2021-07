Con mayoría de la Bancada Cyan se aprueba la contratación de préstamo para el desarrollo del país

Las diputadas Dina Argueta y Anabel Belloso del FMLN afirmaron este lunes en una entrevista matutina que hay una división en el partido de izquierda.

Según las diputadas, aún no están de acuerdo con la elección del jefe de Fracción del FMLN, Jaime Guevara, porque no se respeto el proceso.

“Ha sido un proceso de violación a los estatuto y que no nos parece correcto, porque entonces los estatutos no sirven de mucho si al final no se van a respeta”, afirmó esta mañana la parlamentaria Argueta.

Las diputadas Anabel Belloso y Dina Argueta emitieron un comunicado donde expresan que no comparten la elección de Guevara.

El FMLN tenía dos meses de no elegir al jefe de fracción de su partido, una decisión que fue tomada al Consejo Nacional para terminar de escoger a la persona correcta.