Con los 44 municipios habrá «más burocracia», asegura Mauricio Linares, diputado de ARENA

Las próximas elecciones 2024 en El Salvador comienzan a vislumbrar ciertos panoramas en los partidos políticos tradicionales, el partido Nuevas Ideas y demás instituciones políticas del país.

Las precandidaturas a la presidencia de la República que están sonando en la actualidad están permitiendo que analistas políticos vayan dando su lectura en base a los nombres que ya suenan para correr por la presidencia y competir con el actual presidente Nayib Bukele, quien buscará su reelección en los próximos comicios.

Para el analista político, Mauricio Rodríguez, el futuro de Arena y del FMLN no son nada halagadores con la reestructura de municipios y la reducción de diputados en la asamblea legislativa.

A eso se les abona la “nueve gris” que les persigue en cuanto al tema de corrupción que ha empañado la imagen de ambas instituciones políticas.

“A Arena no le veo el talante para ser una fuerza política determinante, lo veo difícil, tiene su caudal de votos, pero no se ve que vaya a resurgir. Por el lado del FMLN la factura histórica le ha pasado más fuerte la cuenta, recién estuvo en el gobierno y sus actuaciones no fueron congruentes con sus actuaciones con el proyecto político revolucionario que manejaban y eso impacta . negativamente en su electorado”, aseguró Rodríguez.

El analista político ve un panorama diferente en el caso de Nuevas Ideas al destacar que “la imagen del presidente (Bukele) irradia porque es la N la que determina en los candidatos a diputados y alcaldes. En la última encuesta de la facultad e occidente de la Universidad de El Salvador se maneja un 94% de aceptación por parte de la población”, aseguró Rodríguez en la entrevista de El Salvador Today de Diario Digital Cronio.

Nuestro invitado de hoy en la entrevista de El Salvador Today es Mauricio Rodríguez, Analista político. Analizaremos el tema: “Cómo vive El Salvador la reorganización territorial y legislativa? Son cambios aprobados por la población?”.https://t.co/MhoNpHf8Ac pic.twitter.com/yPSRTqw6bE — Diario Digital Cronio (@croniosv) June 16, 2023

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...