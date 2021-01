Alcalde tecleño anuncia servicio privado de agua

En línea con la concesión a empresas privadas de los servicios de videovigilancia y recolección de basura, el alcalde de Santa Tecla, Roberto D´Aubuisson, anunció hoy que creará un sistema de agua propio de la municipalidad, llamado HidroTecla.

Luego de atribuirse la solución de los problemas de seguridad en el municipio, dijo que “por ahora el problema es la falta de agua”.

“Por lo tanto, estamos trabajando para resolver eso. Es un proyecto para darle a las comunidades que ANDA no les da. Se trata de HidroTecla. No es competir con ANDA, sino dar el servicio a las comunidades. No creo que ANDA se oponga porque ese es el principal problema para muchas comunidades”, dijo durante la entrevista República de Canal 33.

En cuanto a Teclaseo, el servicio ha sido cuestionado por la Corte de Cuentas, porque se concesionó sin licitación, de acuerdo con reportes periodísticos.

Además, la municipalidad despidió a trabajadores del servicio de recolección y el alcalde se ha negado a reinstalarlos, pese a que fue ordenado por los tribunales.

En diciembre pasado, el Juzgado Segundo de lo Contencioso ordenó al concejo municipal que restituyera a los empleados despedidos en la primera quincena de enero 2021.