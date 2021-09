Historias de colibríes

Adoptar el bitcoin es trasladar su volatilidad a los efectivos financieros de la gente, asegura el expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo.

Esta mañana en la entrevista “El Salvador TODAY” el expresidente del BCR, Carlos Acevedo, habló sobre las ventajas y desventajas del bitcoin.

El experto aseguró principalmente que en el país no existe una normativa que regule, pero tampoco que prohíba el uso de esta criotomoneda.

El expresidente del BCR dijo que en siempre y cuando dos agentes económicos lleguen a un acuerdo para hacer transacciones con bitcoin, es posible sin ningún problema. Como en caso de la playa El Zonte en La Libertad.

También señaló que los costos de transacción desaparecerían al usar el Bitcoin.

Sin embargo, el experto hizo énfasis en la volatilidad de la criptomoneda, una que ningún otro activo posee.

“Un día Bill Gate puede decir, retiro todas mis inversiones en dólares y no pasa nada, el dólar no cambia su precio, pero viene y dice voy a invertir en el bitcoin, en ese momento sube, pero si dice, no mejor ya no, se viene abajo de inmediato”, explicó el experto.

Además, agregó que se han dado caso en donde piratas informáticos han robado bitcoins valorados en millones de dólares y nadie ha respondido por ello, ya que nadie regula la criptomoneda, ni existe una instancia que pueda velar por los derechos de sus usuarios.

Y resaltó que irónicamente, ni siquiera las conferencias que tratan sobre bitcoin, permiten a los compradores, pagar sus entradas con esta criptomoneda. Pues señala que la mayoría de las transacciones internacionales siguen realizándose en dólares.

El expresidente del BCR, señaló que habrá que conocer la iniciativa que enviará el presidente para conocer a fondo cuáles serán los pro y los contra al convertir el bitcoin en una moneda de uso legal en el país.