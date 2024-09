VIDEO | Presidente Bukele destaca avances en el viaducto Francisco Morazán

El video que publicó el presidente Nayib Bukele, tras su reunión del pasado 20 de septiembre con el empresario tecnológico, Elon Musk, en Texas, Estados Unidos, ha obtenido un total de 49.1 millones de visualizaciones en la red social X.

La publicación del presidente obtuvo más de 15,000 republicaciones y más de 111,000 me gusta.

El mandatario salvadoreño acompañó el video con el mensaje: «Fue un placer pasar varias horas hablando con una de las grandes mentes de nuestro tiempo Elon Musk».

Y recibió la respuesta del magnate de origen sur africano, quien le sugirió transmitir en vivo la próxima reunión que sostengan juntos. «Creo que a la gente le encantaría escucharla», expresó Musk.

We should livestream our next conversation! I think people would enjoy hearing it.

— Elon Musk (@elonmusk) September 21, 2024