VAMOS sostiene que abrir empresas en paraísos fiscales donde se evaden impuestos no es algo necesariamente ilegal

El partido VAMOS está recibiendo críticas luego que su diputada en la Asamblea Legislativa (AL), Claudia Ortiz, dijo que tener empresas en paraísos fiscales es una práctica que facilita el cometimiento de delitos pero que, en el caso del expresidente de ARENA Alfredo Cristiani, no necesariamente es algo ilegal.

La filtración de los Pandora Papers apuntó que Cristiani al final de su gestión, en 1995, abrió 16 empresas en la Islas Vírgenes Británicas y Panamá donde los beneficiarios del patrimonio es su grupo familiar.

Sobre estas filtraciones, Ortiz, en el programa Diálogo con Ernesto López, aseguró que para ellos –VAMOS– esos son mecanismos que dan pie para el lavado de dinero y el no pago de impuestos pero eso no quiere decir que Cristiani haya caído en el cometimiento de estos delitos.

“Para nosotros, creemos que lo que la investigación dice es que el expresidente abrió esas 16 empresas en países que son paraísos fiscales y que hizo accionistas a sus familiares. Hizo transferencias de capital a estos países. Son mecanismos que facilitan el lavado de dinero, el no pago de impuestos, algunos hechos ilícitos no necesariamente. Porque la investigación habla que no necesariamente es algo ilegal, pero lo que si hay que dejar claro es que este tipo de mecanismos facilitan estas prácticas”, explicó Ortiz.