Tome nota: Derrumbe en carretera de Los Chorros obstruye tres carriles en sentido hacia Occidente

El Ministro de Agricultura y Ganadería, Enrique Parada, propuso a la Asamblea Legislativa cuatro reformas a la Ley de Constitución del Fideicomiso Especial del Sector Agropecuario denominado FIDEAGRO, con las que se verán beneficiados más de 25,000 medianos y pequeños productores del país.

Las reformas van encaminadas a ampliar la matriz de favorecidos, una deuda histórica que será saldada, ya que las administraciones anteriores limitaron el fondo para productores de subsistencia.

«Las modificaciones se basan en brindar capital semilla a emprendimientos no tradicionales, beneficiar a productores de otros rubros, como la ganadería, pesca, frutas y hortalizas; y aumentar el monto de los créditos hasta de un 70% reduciendo la tasa de interés hasta el 4%», explicó el titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Y añadió que la medida es una iniciativa del Presidente Nayib Bukele, y se suma a las otras anunciadas por el mandatario, por lo que está seguro de que tendrá un efecto muy positivo en la producción nacional, sobre todo en un momento tan importante como el inicio del ciclo agrícola y ante la crisis económica mundial, en donde los productores necesitan inyección de recursos.

Para el Ministro Parada, al ser aprobadas las reformas por parte de una Asamblea Legislativa que sí trabaja por el pueblo, se beneficiarán a unos 25,000 productores, canalizando en ellos cerca de $60 millones, con los cuales se sembrarán unas 60,000 manzanas de alimentos, para garantizar a la población la seguridad alimentaria y buscar una reducción en los precios.

Por su parte, el diputado y jefe de la Bancada Cyan, Christian Guevara, agradeció al Presidente de la República, al Ministro Parada y a los productores por trabajar y defender el agro, el cual estuvo olvidado por décadas.

«En las últimas plenarias extraordinarias quedó demostrado que los partidos de oposición piensan que los salvadoreños solo comemos maíz y frijoles, esa es su visión del agro. Una diputada del FMLN decía que tenían un buen programa de reparto de semillas y nos retó a duplicar la cantidad, y no está mal que hayan dado semillas a los agricultores, pero se las daban a sus activistas y luego las vendían. Otros de la oposición decían que no hacíamos nada por el sector, y estamos seguros de que muchos no apoyarán estas reformas, y con ello no se oponen a la Bancada Cyan, sino a los 25,000 emprendedores del agro que serán beneficiados», subrayó el diputado Guevara.

El diputado y presidente de la Comisión Agropecuaria, Ricardo Rivas, agradeció a los funcionarios y a los productores que acompañaron a entregar las reformas, porque les recordó que gracias a sus esfuerzos y entregas hay alimentos en las mesas salvadoreñas.

Además, tanto Guevara como Rivas hicieron hincapié en el trabajo articulado entre el Legislativo y Ejecutivo en favor de la población salvadoreña, que en los últimos y próximos días se ha visto beneficiada con las medidas contra la inflación, entre las cuales se encuentra la exoneración de algunos impuestos sobre el combustible y los insumos agropecuarios.