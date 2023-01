Técnico de una discomóvil pierde la vida tras sufrir un infarto en las fiestas patronales de San Francisco Menéndez

Un técnico del staff de la discomóvil Depredador perdió la vida tras sufrir un infarto en la cabina que se estaba armando para amenizar un baile con el que cerrarían las fiestas patronales en honor a San Antonio Abad, en La Hachadura, municipio de San Francisco Menéndez, en Ahuachapán.

Se trata de Cristian Esaú Alvarado, quien se encontraba ajustando una pantalla electrónica al momento que sufrió el infarto, según información de las autoridades.

Alvarado fue trasladado en una ambulancia hacia la Unidad de Salud de Cara Sucia, pero ya había perdido la vida.

Posterior a lo sucedido, el cuerpo de Cristian Esaú fue llevado a Medicina Legal de Santa Ana.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó a la Adesco que organizaba el baile que debido a la muerte del joven, la actividad quedaba suspendida.

Por su parte, La discomóvil lamentó la muerte de Alvarado y aclaró que no murió electrocutado. «Nosotros trabajamos con nuestro generador de energía, no exponemos a los técnicos a bajar energía y no conectamos cables al tendido eléctrico», agregó.

Asimismo, la discomóvil Depredador dijo que “la vida es tan dura, un segundo estamos bien y siguiente mal, de un momento cambia todo”.

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...