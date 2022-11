Suspenden servicio de agua potable este domingo en San Salvador y La Libertad

Las acciones de combate contra la criminalidad son claves para pasar del país más violento del mundo al más seguro de América Latina.

El combate a la criminalidad inició desde las primeras semanas de gestión del presidente Nayib Bukele, con la entrada en vigor del Plan Control Territorial, el 20 de junio de 2019; las acciones fueron más intensas a partir del 27 de marzo pasado, con la aprobación del régimen de excepción a través del que se contabiliza la captura de 56,716 pandilleros, de estos, más de 50,000 ya pasaron a otra fase del proceso judicial, en la cárcel, por órdenes de jueces.

Paralelamente, se emplean otras acciones encaminadas a dar sostenibilidad a los logros alcanzados en seguridad. Así, la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo, que se encuentra en la última etapa, permitirá recluir con altos estándares de seguridad a los terroristas más peligrosos, gatilleros, palabreros y colaboradores de las pandillas que tanto daño causaron a la población honrada.

“Todas aquellas personas que eran las que diseñaban y ejecutaban cada una de estas acciones (homicidios) las tendremos bajo las rejas de esta manera. No se puede trabajar con paños tibios contra estos delincuentes y la población debe de saber que el régimen al que van las maras, pandillas, estos grupos terroristas es al régimen más severo, muy diferente al régimen que se aplica a los reos comunes, pero para las maras y pandillas no queda nada más que la cárcel y de ahí no van a volver a salir”, enfatizó el director general de Centros Penales, Osiris Luna.

Además, en la actual administración se ha logrado evitar los amotinamientos en los centros penales e incrementar el control, para eliminar totalmente el contacto con el exterior, para que no salgan órdenes desde los recintos.

“Bloqueamos la señal de cada una de las cárceles, ni siquiera eso habían podido hacer los gobiernos anteriores, que no saliera ninguna orden de ahí. Todas las órdenes para matar salían de las cárceles, teníamos que parar eso. Se mejoraron los ingresos de las cárceles, ocupamos la tecnología, para evitar el ingreso de objetos ilícitos”, señaló el director.