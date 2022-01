VIDEO | Sujeto se baja de su vehículo y le saca el corvo a otro hombre en la carretera Santa Ana – Metapán

Hace un par de meses la fama llegó hasta el puesto donde vende tamales la carismática Abigail Mancía. Una joven de 21 años de edad, originaria de Soyapango, que se ha vuelto la sensación de TikTok en las últimas semanas.

La salvadoreña que se hizo viral rápidamente en dicha red social por vender de una forma peculiar sus tamales están ganando terreno en el internet, pues, además, de ostentar 1,400,000 de seguidores en TikTok, también posee miles en su cuenta de Instagram.

Y es que su carisma, belleza y sus sensuales videos le han permitido que goce de un gran reconocimiento tanto en el país como fuera de las fronteras patrias.

Hace algunos días también inició una nueva faceta en su vida: la de modelo. A raíz de eso, muchos fanáticos le hicieron saber que su belleza es natural y que debe aprovecharla al máximo para conectar con su público. Incluso le pidieron que representara a El Salvador en Miss Universo.

Además, le indicaron que, si conserva su esencial, su humildad y carisma con la que siempre se ha caracterizado va a llegar muy lejos.

“Eres un modelo a seguir no solo por tu físico, sino por tus ganas de salir adelante”, “Te lo has ganado y lo mereces… Eres una belleza salvadoreña, felicidades”, “Tu belleza es natural” “Te deseo lo mejor del mundo, solo, no pierdas esa humildad que tienes”, “Nunca pierdas esa humildad que te hace grande”, “Nuestra próxima Miss El Salvador”, “Poco a poco llegarás lejos. Hasta ser miss El Salvador, yo confió en ti que lo será”, escribieron algunos fanáticos en su último video.