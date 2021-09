VIDEO | Cámaras de seguridad instaladas en el sector captaron el momento en que se produjo el fatal accidente.

Tras la polémica generada el pasado domingo en el estadio Cuscatlán, luego de que un salvadoreño le arrebatara la bandera de honduras a un aficionado catracho, hoy, un nuevo video se ha difundido en el que aparece un ciudadano del vecino país lanzando una dura advertencia.

En primer lugar, la persona, cuya identidad se desconoce, se queja de la actitud mostrada por el aficionado salvadoreño que arrebató la bandera del vecino país y por la reacción de los demás asistentes que celebraron lo sucedido.

“Grábense bien la cara de este basura, para que no paguen justos por pecadores. Todo el estadio le celebró la tontera y la estupidez que hizo este gordo”, se expresa el hondureño.

Además, recomendó a los salvadoreños que pensaban viajar al Estadio Olímpico Metropolitano, de San Pedro Sula, no hacerlo. Que mejor se queden en casa para verlo por la TV.

“Yo les doy un consejo a los salvadoreños, que yo sé que son buenas personas y todo; No vayan a San Pedro Sula a ver el partido porque no van a ser bien recibidos. No estoy incitando a la violencia pero es la verdad, la gente allá está muy enojada”

“Disfrútenlo ahí, desde la televisión mejor. Y que gane el mejor”, concluye el aficionado catracho.

El partido de vuelta por la octagonal final entre Honduras y El Salvador se jugara el 30 de enero del año 2022 en el vecino país. Salvadoreños y hondureños empataron a cero goles el pasado domingo en el coloso de Monserrat, de San Salvador.

VIDEO: https://bit.ly/38PtHxJ