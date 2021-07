VIDEO | Así dieron el último adiós a Silvia, enfermera que perdió la vida en trágico accidente mientras atendía emergencia

Un caso de intolerancia se registró en la avenida Jerusalem en el sentido de la colonia Escalón, San Salvador, hacia los centros comerciales de Antiguo Cuscatlán, donde un hombre grabó el momento en que fue agredido.

El autor de la denuncia, que fue compartida en redes sociales, grabó al conductor de una camioneta blanca el cual habría invadido el carril sin precaución. Ante esto, el primer conductor pitó.

El conductor de la camioneta reaccionó negativamente y comenzó a “echarle” el carro al otro hombre.

En el video se puede ver cómo el automovilista que estaba siendo grabado se detiene e impide el paso al otro hombre. Además, se bajó del carro y se acercó hasta golpear el vidrio del otro vehículo.

“Se me metió en mi carril de un solo y cómo le pite me empezó a meter el carro y no me dejaba pasar en mi carril hasta que se bajó y me golpeó el vidrio y me empezó a ofender”, afirma el denunciante.

“Yo no hice nada sólo me quedé quieto y lo grabé… no puede seguir esta gente intimidando sólo porque se creen más por sus carros lujosos”, agregó.

Ver Video Acá.