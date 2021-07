FOTOS – VIDEO | Fuerte accidente de tránsito en Zacatecoluca deja 3 lesionados

“No me da vergüenza, sin miedo al éxito”, así comienza el post en el que la periodista Karla Beahed Villarroel Vaca contó cómo una persona la criticó cuando la vio vender sándwiches de pollo en su tiempo libre.

Karla, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación y lleva varios años como periodista en varios canales de televisión en Bolivia, relató su experiencia:

“Ella me dijo de manera burlesca: ‘¿Qué pasó Karla, el periodismo no te da plata?, ¿tan bajo has llegado? ¿No te da vergüenza?’. Simplemente me reí y le dije la frase que está al principio de este texto: ‘No me da vergüenza, sin miedo al éxito’, pues sabía que no valía la pena y no tengo por qué explicarle más nada”.

“Lo que importa son las ganas de salir adelante, vergüenza es robar, vergüenza es ser mediocre por burlarse de las ganas que tiene una persona de salir adelante buscando ingresos de manera honrada con sacrificio, sin hacerle daño a nadie y sin meterse en la vida de nadie. ¡Eso es vergüenza!”, agregó.

“Amo mi trabajo, orgullosa de ser periodista. Pero si hay la posibilidad de hacer algo extra honestamente, ¡pues lo hago!”, dijo.

La publicación ha recibido más de tres mil comentarios de gente que felicita y expresa su admiración a la periodista que vende sándwiches y critica a quien se burló de ella.

“Felicitaciones seño, no se sienta menos por esa expresión despectiva de personas ignorantes y ociosas”; “Excelente. No se debe vivir del que dirán de la gente”; “Buenas palabras y felicidades por ser una joven emprendedora por algo se inicia para lograr los sueños las críticas siempre estarán de gente infeliz y envidiosa Dios te bendiga”, son algunas de las expresiones a favor de la joven reportera.