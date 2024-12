Fallece mujer de la tercera edad tras consumo excesivo de alcohol en Sacacoyo

Una mujer de la tercera edad perdió la vida esta mañana en el cantón Ateos, tras presuntamente consumir una cantidad excesiva de bebidas alcohólicas. El cuerpo de la víctima fue encontrado a un costado de la calle, a pocos metros de un centro de salud de la localidad.

Hasta el momento, no se ha esclarecido si la mujer tenía un patrón de consumo regular de alcohol o si la ingesta se debió a una ocasión puntual. Las autoridades informaron que la fallecida, cuya identidad no ha sido divulgada, no presentaba lesiones, lo que descarta la posibilidad de un hecho violento.

Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias que llevaron a este trágico suceso.

