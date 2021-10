Encuentran persona ahogada en playa San Blas

Cyril Hardy, violador británico de 80 años, convicto por delitos sexuales que se remontan a 50 años atrás, ha evitado recientemente su entrada inmediata en prisión ya que es vulnerable al covid-19.

Hardy fue sorprendido en 2017 después de intentar reunirse con quien él creía que era una niña de 14 años. Stacey MacDonald, de 29 años y miembro del grupo de persecución de pedófilos ‘Parents Standing Together For Our Kids’ (Padres unidos por nuestros hijos), creó un señuelo haciéndose pasar por una adolescente de 14 años llamada Atara Louise en las redes sociales MeetMe y WhatsApp.

Alexandra Sutton, la fiscal, afirmó que entre el 21 de octubre de 2017 y el 20 de noviembre de 2017, Hardy le dijo a Atara que quería que viviera con él, se casara y tuviera hijos con él. El 18 de noviembre, el hombre quedó con Atara en la estación Victoria, en Mánchester (Reino Unido), pero fue filmado y detenido por la Policía.

Al comparecer ante el tribunal, Hardy fue condenado a 18 meses de prisión con una pena suspendida de dos años, así como a 30 días de actividades de rehabilitación. Asimismo, el violador tendrá que inscribirse en el registro de delincuentes sexuales durante diez años y se le impuso una orden de prevención de daños sexuales de diez años.

El juez Paul Lawton criticó el retraso en la resolución del caso de Hardy y afirmó que, ya que el hombre es vulnerable al covid-19 debido a que padece una cardiopatía isquémica y es diabético no entrará inmediatamente a prisión. “Si comete otro delito, volverá a la cárcel”, advirtió Lawton a Hardy.

Anteriormente, el hombre fue condenado por agresión sexual y violación, por lo que pasó siete años en la cárcel.