Dos motociclistas fallecieron al accidentarse en distintos puntos del país

El uso de las nuevas tecnologías permite la diversificación productiva de 25 familias pescadoras de la laguna El Jocotal, del distrito de El Tránsito, en San Miguel, quienes gracias al programa Rural Adelante del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ahora producen chile verde de manera escalonada para dinamizar la economía local.

“Nosotros nos sentimos orgullosos de recibir estos beneficios y de trabajar en la casa malla nuestra cosecha de chile, gracias al programa de Rural Adelante y al Gobierno. Estos beneficios no los teníamos, antes nos sosteníamos solo de la pesca, ahora tenemos otra fuente de empleo. Atrás de nosotros vienen nuestros hijos y nietos, a quienes ya los vamos inculcando a este trabajo”, reafirmó el productor José Amaya, quien también es representante legal de la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria y Pesquera Laguna El Jocotal de R.L.

La realidad de los socios y de la comunidad está cambiando con la iniciativa gubernamental enfocada en impulsar la productividad agropecuaria del oriente del país, con la que han implementado una casa malla de 300 m2 con sistema de nebulización, bombas achicadoras, celdas fotovoltaicas, entre otros equipos e insumos entregados.





“El programa Rural Adelante nunca nos ha dejado solos, siempre nos ha llevado de la mano, los ingenieros siempre que necesitamos ayuda. Sin ellos estos logros no los tendríamos”, puntualizó el productor.

El Ministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Guardado, visitó a los miembros de la cooperativa para escuchar sus experiencias y garantizar el buen desempeño del programa. “Nos sobra voluntad para seguir trabajando en los Sistemas Agroalimentarios Sostenibles que tienen a su base generar una matriz agrícola diferenciada para que puedan dedicarse a otros rubros y no solo a la pesca. Ellos pueden producir todo el año, sin importar que estemos en verano, los directivos me dicen que venden de $200 y $400 semanales, es un ingreso que antes no tenían”, destacó el titular del MAG.

Y agregó que es gratificante ver cómo la asesoría de los técnicos del MAG y el funcionamiento del sistema de nebulización de la casa malla, del sistema de riego por goteo y de otras herramientas tecnológicas.

El especialista de cadena de valor y acceso a mercados de Rural Adelante, Orlando Rodríguez, explicó que las ventajas de tener este tipo de tecnología es que hay un mejor control de plagas y enfermedades, lo que permite una producción más sana para alcanzar mejores precios a la hora de comercializar el producto.





“Los asociados son pescadores artesanales, los cuales hacen sus faenas en la laguna, pero en sus tiempos libres se están diversificando en la producción de chile, este es un valor agregado que como ministerio estamos haciendo en la zona para que los socios tengan otros ingresos para su grupo familiar. Además de la tecnología, hemos hecho algunas obras de conservación de suelos con barreras vivas, y cuando la piña da sus frutos también será otro ingreso para las familias”, puntualizó el especialista.

La inversión del proyecto implementado en la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria y Pesquera Laguna El Jocotal de R.L. asciende a más de $43,000, de los cuales $9,000 fueron destinados a las obras de mitigación. El programa es financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y es ejecutado por la Dirección General de Desarrollo Rural del MAG

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...