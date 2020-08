Bajo la lluvia un doctor atiende a paciente en el parqueo del Hospital San Juan de Dios

“Llueva, truene o relampaguee. Aquí están ellos, nuestros héroes de la salud”, expresaron los Profesionales De Enfermería De El Salvador.

La fotografía de un doctor se volvió viral; ya que, la imagen fue tomada en el parqueo del Hospital San Juan de Dios, donde se atendió un paciente bajo la lluvia.

“Llevaban un paciente y no podía bajarse por la lluvia. Nos tomó por sorpresa, tenía que cumplir el protocolo y no podía subirme al vehículo pero había que atender y tocó revisarlo en el parqueo. Aunque yo me moje”, expresó el doctor.

“Así es esto, en MEDICINA. No podes dejar de atender a tus pacientes”, dijo.

Al mismo tiempo agregó, “El compromiso como Trabajador de Salud, es siempre es cuidar la salud de las personas”, puntualizó.