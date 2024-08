Revista Time: Cómo el «Puño de Hierro» de Nayib Bukele ha transformado El Salvador

El Presidente de la República, Nayib Bukele, es portada de la prestigiosa revista revista Time, que le dedica un amplio artículo en el que enfatiza como el mandatario a través de “Un puño de Hierro” ha permitido transformar El Salvador para el beneficio de los salvadoreños.

El mandatario salvadoreño habló en entrevista con Time sobre las medidas de seguridad implementadas por su gobierno para desarticular a las pandillas en el país con estrategias como el régimen de excepción, que ha puesto tras las rejas a más de 81,000 pandilleros desde que fue aprobada la medida en marzo de 2022.

Time llamó «Modelo Bukele» a su forma de gobierno que le ha valido la popularidad internacional y que lo posiciona como el líder mundial que transformó a El Salvador con la rápida caída de la tasa de homicidios que ha experimentado el país en los últimos dos años.

#CRONIO El Presidente @nayibbukele destaca en la revista @TIME cómo la caída del índice de la criminalidad ha llevado a la transformación de un nuevo El Salvador, convirtiéndolo en la nación más segura del hemisferio occidental. El mandatario señala que esta situación ha… pic.twitter.com/bW2qtSSGJM — Diario Digital Cronio (@croniosv) August 29, 2024

El presidente Bukele fue cuestionado sobre la sostenibilidad de la nueva seguridad que experimenta El Salvador y si esta puede existir sin el estado de excepción, a lo cual el mandatario respondió que: «¿Es sostenible? Sí. ¿Requiere mantenimiento? Sí. ¿Puede hacerse ese mantenimiento sin el régimen de excepción? Sí. ¿Por qué no lo quitamos ahorita? Porque todavía no estamos listos para quitarlo, pero sabemos que es un régimen de excepción y por ende esperamos quitarlo a la brevedad posible que nos permita la realidad en el terreno, cuando ya podamos mantenerlo sin régimen de excepción».

Bukele explicó que el país todavía no está listo para eliminar el régimen de excepción, ya que todavía permanecen remanentes de pandillas y que la capturas a los terroristas continúan efectuándose día a día.

Sobre el «Modelo Bukele», el mandatario opinó que: «Yo siempre he dicho que nosotros estamos abiertos a apoyar a cualquier Gobierno. Hace poco firmamos un acuerdo con el Gobierno de Argentina, hemos recibido solicitudes de apoyo de diferentes tipos de otros gobiernos. Nosotros estamos para apoyar en lo que sea. Por ejemplo, el control de las cárceles creo que es algo muy básico para cualquier país».

«Una de las cosas que a mí me extraña que no hacen en la mayoría de países y sería sumamente fácil y sin violar ningún derecho ni golpear a nadie, es simplemente bloquear la señal de celular, que básicamente es un aparato que se pone y bloquea la señal y ya no tienen wifi, ya no tienen Internet, ya no tienen teléfono. Con eso bloquearía las órdenes para asesinar, con eso bloquearían la información que sale y entra de la cárcel, una buena cantidad. Nosotros hemos ofrecido, es decir, cuando nos piden la damos, la asesoría que sea necesaria, con el entendido de que ninguna realidad es igual. A veces dicen, «El modelo Bukele». Sí, con gusto. No se llama así, pero con gusto le ponemos el nombre que quieran, pero cada país tiene una realidad distinta. Lo que sí sería importante, pudiera ser, nosotros estamos a la orden de ofrecerlo, es tomar lo que sí aplica de El Salvador y no tomar lo que no aplica», amplió Bukele.

Por su parte, en el artículo Time también critica las medidas de seguridad del presidente Bukele, a quien también cuestionó por las posturas de Human Rights Watch y Amnesty International que han denunciado violaciones a los derechos humanos en las cárceles.

«Para los admiradores de Bukele, El Salvador se ha convertido en un escaparate de cómo el autoritarismo populista puede tener éxito. Su segundo mandato será una prueba de lo que le sucede a un Estado cuando su joven y carismático líder tiene un mandato abrumador para desmantelar sus instituciones democráticas en aras de la seguridad. Los resultados tendrán amplias implicaciones no sólo para El Salvador sino también para la región, donde los líderes políticos están ansiosos por replicar lo que muchos llaman el milagro Bukele», afirma la revista.

Por su parte, el mandatario considera que las críticas internacionales manejan una narrativa falsa que habla sobre las muertes en cárceles, de las cuales explicó a través de estadísticas que las tasas de decesos en estas son bajas a comparación de las que se registran en el sistema penitenciario de Estados Unidos.

«El régimen de excepción inició en marzo del 2022, es decir, ya asaron dos años y tres meses, puesto a eso estamos hablando de más o menos 140 muertes por año. 140 muertes por año en una población carcelaria de más de 100.000 presos es una tasa a niveles latinoamericanos bajísimas e incluso más baja que la de Estados Unidos (…) En Estados Unidos donde las cárceles tienen gimnasio, nutricionista, Netflix, tienen una tasa de mortalidad más grande que la de El Salvador», explicó Bukele.

En la actualidad, El Salvador se posiciona como el país más seguro del hemisferio occidental, ya que cuenta con una tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes es de 2.1, esto significa que se redujo en relación con el 2023 que cerró con 2.4, según los datos oficiales.

Los planes de seguridad pública han permitido que El Salvador haya logrado un acumulado de 691 días sin homicidios durante la gestión del presidente Bukele, de los cuales 578 han sido reportados dentro del régimen de excepción.

