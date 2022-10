Reportan accidente vial en carretera Panamericana

Con el objetivo facilitar el acceso a los servicios de salud en beneficio de toda la población, este día, el Ministerio de Salud llevó a cabo una jornada médica en el parque central de Nahuizalco, en Sonsonate.

En la jornada se hizo la toma de hemoglucotest, con este examen se conoce a detalle si los niveles de azúcar en la sangre están dentro de límites saludables; además, de proporcionar consejería nutricional, toma de presión, talla y peso.

De forma paralela se ejecutó la vacunación de COVID-19 y el esquema nacional que incluye dosis contra el sarampión, rubéola, difteria, hepatitis B, influenza, entre otras.

‘‘Me parece bien esta jornada. Es exprés, es rápido, no hay que hacer grandes colas. Me parece excelente la idea. Yo me acerqué acá porque quería chequearme, gracias a Dios salí bien’’, manifestó Douglas Figueroa, quien fue beneficiado con la actividad.

El personal de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar de Nahuizalco y Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI) Sonsonate, recomendó a la población conservar el peso ideal, según la altura, para evitar padecimientos como: diabetes, hipertensión u otras enfermedades relacionadas al sobrepeso y la obesidad.

‘‘Habemos muchas personas que podemos tener síntomas de diabetes, por eso venimos aquí (a la jornada en el parque central). Yo vengo a pasar consulta’’, externó Juan Bran, quien se hizo la toma de hemoglucotest.