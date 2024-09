Racha de accidentes de tránsito en diferentes puntos del país

«Murió amando lo que hacía», fue una de las frases que más se escuchó en el sepelio del comunicador y periodista, David Cruz, quien murió el pasado domingo en un siniestro aéreo ocurrido en un cerro de Pasaquina, La Unión.

En una ceremonia emotiva, entre muchas lágrimas y nostalgia, familia, amigos y compañeros de trabajo no dudaron en expresar lo orgullosos que se sienten de Cruz, quien se caracterizó por su inteligencia y entusiasmo en la labor que ejercía. Así como su contagiosa alegría.

«Estoy orgullosa de él, se fue haciendo lo que él amaba, apasionaba y vivía. Él tenía un gran alcance, muchas personas que solo lo habían visto en televisión se me han acercando y me han dicho que le tenían un gran aprecio», dijo Fabiola de Cruz, esposa del comunicador.

De igual forma, el ministro de Defensa, René Merino Monroy expresó la admiración que sentía hacia Cruz a quien, con cariño lo llamó «su asesor personal».

«Como decía el señor presidente de la República, la tarea difícil de David era comunicar lo malo que ha pasado, las cosas difíciles eran con David y él siempre nos resolvía. Yo, de hecho, soy bastante apartado pero era mi asesor, que no lo saben, pero, cuando yo le decía a David esto y aquello, él me decía «no, ministro, no puede comunicar eso, hay que comunicarlo mejor así”. Yo siempre le mandaba a hacer la pregunta y él me preparaba las cosas», recordó el funcionario.

Añadió que, a Cruz «le apasionó como es que trabajamos los miembros de la Fuerza Amada, entendió a tan corta edad, la filosofía de una institución tan compleja que mucha gente no lo comprende».

El titular de Defensa aseguró que morir haciendo lo que se ama es un honor y David lo logró, «las actividades donde la situación era compleja siempre estuvo, le gustaba andar conmigo, siempre me decía «ministro no puedo salir en el helicóptero con usted» , amaba andar en helicóptero», dijo Merino.

Cruz a sus 27 años tenía un alto perfil profesional, se desempeñó en diversos medios de comunicación televisivos como reportero y presentador. Además, fungió como jefe de comunicaciones del gabinete de Seguridad y como catedrático en una universidad privada.

Con cientos de rosas blancas, los restos de Cruz fueron sepultados y despedidos por sus allegados en el cementerio Jardines del Recuerdo, en San Salvador. A la ceremonia también acudió el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, el fiscal general, Rodolfo Delgado así como otros funcionarios de la actual gestión del presidente Bukele.

