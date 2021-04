Protección Civil advierte sobre corrientes de retorno rápidas en zona costera

La exdiputada por el PCN Cristina López señaló al presidente de la Asamblea Legislativa y al jefe de fracción del PCN, Mario Ponce y Antonio Almedáriz, respectivamente, de permitirle ser ‘plaza fantasma”.

López fue duramente criticada ya que en la legislatura 2018-2021 no ganó la reelección por lo que su partido la mantuvo como empleada, pero se descubrió que se fue del país y seguía cobrando salario.

En un video que ha sido compartido en las redes sociales, López señala que su partido le pidió que ya no llegara a la Asamblea, pero que podía continuar recibiendo su salario.

“Él dijo ‘no sabía que ella no estaba en el país’ (Mario Ponce sobre Cristina López), si él me dijo que no llegara a trabajar, si el diputado Almendáriz y Mario Ponce me dijeron ‘te cerramos las puertas, andate a las canchas que ese es tu lugar, no queremos que vengas a la Asamblea, cobrá, pero no vengas a la Asamblea”, dice López.

Agregó que en su momento no lo denunció debido a que ella misma iba a ser la afectada y de ser acusada no “me hubieran defendido”.

“Ustedes saben cómo está la justicia en nuestro país, defiende a los ladrones, pero a mí no me hubieran defendido”, dijo la exdiputada.

Insistió en que “Mario Ponce sabía de que yo me vine en mayo. En diciembre todavía me llamaron del partido a ver si iba a regresar a ver los votos (por las elecciones legislativas y municipales de 2021)”.

Los señalamientos de López llegan en medio de una investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) en el Órgano Legislativo debido a empleados que están en nómina, pero que no llegan a trabajar.