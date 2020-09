Presidente Bukele recuerda que a la UCA no le importa el sobreseimiento de Cristiani si al final logran procesar a todos los militares

El Presidente de la República, Nayib Bukele, recordó esta noche que a la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), no le importa si sobreseen al ex presidente Alfredo Cristiani, en el caso del martirio de los padres jesuitas, siempre y cuando se procese a los militares involucrados, como el coronel Inocente Montano.

“El padre jesuita José María Tojeira dijo que están dispuestos a no pedir sobreseimiento contra el ex presidente Cristiani y que valoran más el juicio contra militares en el caso de sus ex compañeros asesinados”, dijo el Presidente Bukele.

Por ello el mandatario consideró que lo que hoy hay es un “indignamiento selectivo” y consideró que el padre Tojeira, en representación de la UCA, tiene un acuerdo con Cristiani, algo que iría en contra de la lucha que siempre ha hecho esta casa de estudios para encontrar “verdad y justicia” en El Salvador.

“Es algo muy curioso, es una especie de indignación selectiva de un sector de la sociedad, parecería un acuerdo y eso es muy doloroso por lo que representa ese caso”, agregó Bukele.

El Presidente Bukele recordó que esto demuestra que hay intentos por destruir la verdad y que el Gobierno esta “muy comprometido” con encontrar, sin sesgo político o ideológico, la justicia, como el anuncio de desclasificar los archivos que se encontraron del caso El Mozote, que nunca fueron públicos en 30 años de las administraciones de ARENA y el FMLN .