Presidente Bukele anuncia 11 medidas económicas a favor de los salvadoreños

En Cadena Nacional desarrollada este jueves por la noche, el presidente de la república, Nayib Bukele, anunció una serie de medidas para aliviar el impacto que la economía salvadoreña pueda recibir ante el escenario que se plantea para el mundo, luego de que Estados Unidos impusiera sanciones al petróleo ruso debido al conflicto que existe entre Rusia, Ucrania y la OTAN.

El presidente Bukele explicó que los efectos negativos de la pandemia se agravaron por la crisis de la cadena de suministros que inició en 2021, la que a su vez generó un problema de inflación en todo el mundo. Con la inflación, vino la escases en productos, la cual afectó a las economías más desarrolladas, para luego dar paso a una última crisis que se ha presentado en el mundo con el conflicto entre Rusia, Ucrania y los aliados de la OTAN.

«Ahora, se suma el conflicto entre Rusia, Ucrania y la OTAN. Eso viene a montarse en las demás crisis. Lo que hace este conflicto es agravar las crisis. Todo conflicto trae una crisis. Cuando Estados Unidos invadió Irak hubo una crisis, pero no hubo sanciones. Ahora, hay sanciones en contra de Rusia, el segundo mayor exportador de petróleo. El presidente Biden (de EE. UU.) dijo que iba a aplicar sanciones al petróleo ruso. Europa no quiso acompañarlos, pero EE. UU. lo impuso y son sanciones a un producto de la cadena de suministros», detalló el mandatario.

11 medidas para beneficio de la población

Ante este conflicto, el presidente Bukele anunció una serie de medidas dirigidas para aminorar los impactos que esta serie de conflictos puedan generar en la economía salvadoreña. Inicialmente, el mandatario aseguró que se suspenderá por tres meses el impuesto del Fondo de Estabilización para el Fomento Económico, conocido como «Impuesto de guerra». Esta y el resto de medidas serán enviadas a la Asamblea Legislativa para su aprobación

«Esto traerá un beneficio de $0.16 en el precio del galón de combustible. Esto no quiere decir que el combustible no va a seguir subiendo. Nosotros no controlamos el precio del galón del combustible. Nosotros controlamos estas medidas, la cual beneficiará a los salvadoreños con un descuento de $0.16 sea cual sea el precio de la gasolina», comentó.

Una segunda medida será la suspensión por tres meses del Impuesto de Contribución al Transporte (COTRANS), el cual tendrá un efecto directo en una reducción de $0.10 por galón de combustible. Bukele enfatizó que, al igual que la medida anterior, se ha planeado para una duración de tres meses, con la opción de prorrogarse en caso la crisis continúe o se agrave.

«Como Gobierno, nos tocará amarrarnos el cincho, pero no lo haremos en la obra pública. Tendremos que buscar de otros lados para recuperar lo que perdamos en recaudación. Sin embargo, el beneficio de la población será directo ya que implicará una disminución de $0.26 en el galón de combustible desde que se haga la aprobación por la Asamblea», enfatizó Bukele.

Inspecciones de precios de transporte público y calidad en venta de combustible y gas propano

El presidente anunció también un despliegue de inspectores en todo el país para verificar que la gasolina que ingrese para comercialización cumpla con las características establecidas y no se haga una venta de combustible con menor octanaje o menor cantidad.

Junto a esta medida, se aplicará también una Ley de Sanciones para quienes cometan abusos en el comercio de la gasolina y productos derivados del petróleo, a fin de proteger a los consumidores en El Salvador. Otra medida será la aplicación de otro subsidio al gas propano, de $8.04, para todos los salvadoreños, el cual será adicional al que ya se aplica en el país. Con esto, un 60 % de los salvadoreños podrá ser beneficiado con dos subsidios a este producto. Además, se estabilizarán los precios del gas propano en general, con un valor máximo a pagar que no podrá ser incrementado.

La séptima medida es el incremento de inspectores en las distribuidoras de gas propano, quienes atendrán las denuncias ciudadanas y certificarán el peso de los cilindros de gas propano. Con esto se busca proteger a los consumidores salvadoreños y garantizarles la cantidad y calidad del producto que adquieran.

El incremento de las inspecciones también incluye a los efectivos del Viceministrio de Transporte (VMT) y la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) en los principales puntos del transporte público. Esto, con el fin de garantizar que no se generen incrementos al precio del transporte en El Salvador y no se afecte a la población salvadoreña. Bukele aseguró que se han conocido denuncias en redes sociales de cobros incrementados en el servicio de transporte, por lo que se procederá con el incremento en las inspecciones de este tipo.

La novena medida será la incrementación de producción de energías renovables por parte de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). Además, el presidente solicitó al presidente de la CEL que se proceda con la renegociación con las distribuidoras de energía eléctrica para evitar que la potencial escases que exista en los hidrocarburos impacte en incrementos en el servicio de energía eléctrica en todo el país.

Exoneración de aranceles por un año a diversos productos

Como décima medida, se hará una exoneración de un año a los aranceles de productos como los aceite y las mantecas, el arroz azúcar, chiles, cebollas, fertilizantes, frijol negro y rojo, harina de maíz, harina de trigo, leche, maíz amarillo, maíz blanco, naranjas, papas, plátanos, repollo, tomates, trigo en cereal y a alimentos para animales. El mandatario pidió el apoyo de la PNC para la Defensoría del Consumidor, a fin de que se penalicen los incrementos injustificados que puedan realizar a este tipo de productos y que la exoneración de aranceles sea trasladada también a los consumidores.

«Esto ayudará en varias cosas. Inicialmente promoverá la sana competencia, ya que con el producto libre de arancel, los comerciantes podrán importar producto de otros países, aumentando la variedad y la sana competencia ampliando la oferta de producto», explicó el mandatario.

«Si esos productos ya tienen sellos de autorización de países como Estados Unidos, por qué vamos a poner más burocracia nosotros para su importación. La burocracia sigue siendo lenta, a pesar de que hemos agilizado varios procesos. Lo que buscamos es que los beneficios no se vengan a percibir dentro de seis meses, sino que sean instantáneos», señaló.

«Todas estas medidas tendrán efecto inmediato. En el caso de los combustibles, las personas tendrán un beneficio de descuento lo más pronto posible. En lo referente a los aranceles, los alimentos tendrán también un beneficio. Al bajar el precio del combustible beneficiamos al transporte. No solo beneficiamos a la población, sino también al comercio y a la cadena de suministros al reducir los procesos de producción y los aranceles», explicó.

El presidente Bukele reiteró que todas estas medidas serán enviadas a la Asamblea Legislativa para su respectiva aprobación. Una vez aprobadas, se procederá con la sanción del mandatario para que se apliquen todas ellas al instante y generen los beneficios proyectados para los salvadoreños.