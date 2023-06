Precandidato presidencial del FMLN: “Estoy claro que soy un posible candidato a la presidencia y estoy preparado para cualquier tipo de campaña»

Manuel el “Chino” Flores, Precandidato a Presidente, FMLN, fue el invitado de esta mañana en la entrevista de El Salvador Today de Diario Digital Conio para hablar de su precandidatura a la presencia en las elecciones 2024.

El partido de izquierda alista sus motores para la candidatura venidera y ha sido el primero en dar a conocer a sus precandidatos dónde Manuel Flores es la principal figura de dicha formula.

El “Chino” Flores está claro del reto que ha adquirido junto con Werner Marroquín (precandidato a vicepresidente) en su búsqueda por llegar a la presidencia de la república, pues por delante tendrá a Nayib Bukele, actual mandatario de El Salvador y que goza de un amplio respaldo del pueblo salvadoreño, según lo indican las últimas encuestas nacionales.

Ante la pregunta de cómo enfrentará lo que se viene en el camino a la silla presidencial y cuál sería su carta de presentación Flores destacó. “La participación de la gente. Voy a proponer los plebiscitos, las consultas ciudadanas”, aseguró el precandidato del partido de izquierda quien espera a su vez generar un clima político sano y transparente.

Acepta los Errores.

Manuel Flores se refirió también a la actualidad que presenta su partido con el “menosprecio” de la población tras las gestiones pasadas en la que los expresidentes Mauricio Funes y Sánchez Cerén han sido señalados por corrupción en el mal manejo de fondos públicos.

“Mucha de la gente esperaba más del FMLN, pero lógicamente en diez años usted no va a cambiar por completo los 200 años que la derecha gobernó el país, que enriqueció a unos pocos y empobreció a miles. El error más grande del FMLN fue no haber comunicado las cientos de obras físicas y sociales que se hicieron”, destacó el precandidato presidencial del Frente.

Otro punto que se tocó en la entrevista fue la crítica y señalamientos que Mauricio Funes ha estado realizando desde su anuncio a la presidencial el pasado fin de semana.

“De qué me acusa a mí, de corrupto. Yo no tuve ninguna relación con él en su gobierno, no fui ministro y no fui ni funcionario de él ni de Sánchez Cerén. Él (Funes) estuvo en mi casa en tiempo de campaña pidiendo mi apoyo, llegó con todo su futuro gabinete y lo hice porque yo soy un militante disciplinado y en ese momento como alcalde todo el mundo entramos en función de la campaña, por esa razón yo no tengo nada que decir de él. Yo voy a debatir con los candidatos a la presidencia, con nadie más”, aseveró el “Chino Flores.

En ese punto Manuel Flores fue tajante y mencionó que su forma de hacer política será limpia, sin ataques a sus adversarios y sin difamación más que sólo el diálogo.

“Estoy claro que soy un posible candidato a la presidencia y estoy preparado para cualquier tipo de campaña y cualquier señalamiento sin fundamento hay un equipo de abogados listos para toparlos ante los juzgados. Ay que enterrar la vieja forma de hacer política y para mí son más importantes las propuestas que vamos a llevar”.

Más de la entrevista en este enlace.

Nuestro invitado de hoy en la entrevista El Salvador Today es Manuel “el Chino” Flores, Precandidato a Presidente, FMLN. Analizaremos el tema: “El Chino que busca rescatar al FMLN de su agonía política”.https://t.co/x4riOlQ8XI pic.twitter.com/usGzlxPmPb — Diario Digital Cronio (@croniosv) June 1, 2023

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...