Policía pone de rodillas al «Oso», peligroso palabrero de la 18 en Santa Ana

El Juzgado 4º de Paz de Soyapango declaró responsable penalmente a Douglas René V. M., acusado por posesión y tenencia de drogas en perjuicio de la salud pública.

Durante la diligencia se le otorgó la suspensión condicional del procedimiento, luego que las partes técnicas, es decir, la defensa y Fiscalía General de la República (FGR), llegaran a ese acuerdo.

Tal beneficio consiste en darle a Douglas René medidas, durante un año, tales como no salir del país, no cambiarse de domicilio ni de trabajo; además, no asistir a lugares donde se vendan bebidas embriagantes o estupefacientes e ir a un juzgado de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena de San Salvador.

Según el requerimiento de la Fiscalía, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) le capturaron el pasado 19 de diciembre, a eso de las 4:00 de la tarde en el centro de Soyapango y le encontraron 4.6 gramos de cocaína.