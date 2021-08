Paseo familiar termina en tragedia; varios niños resultaron lesionados

El periodista de origen costarricense Lafitte Fernández se encuentra hospitalizado por un derrame cerebral, que lo mantiene en estado grave, pero estable, según detallan personas cercanas a su círculo familiar, quienes han comenzado a externar sus mejores deseos para Fernández; sin embargo, en El Salvador, el comunicador dejó un sombrío pasado, que incluye una orden de captura por la divulgación de un documento oficial.

Por su parte, el periodista Elder Gómez, quien trabajó en el pasado con Fernández señaló en sus redes sociales “que ha leído las adulaciones de muchos colegas, que, a su juicio, a Fernández casi lo ponen en un pedestal como el “Padre del Periodismo Salvadoreño. No, señores, Fernández, al menos a mí, no me enseñó nada, y no tenía yo nada que aprender de él, tal vez a hacer reportajes de ficción, porque, hay que reconocerlo, en eso ha sido muy bueno”.

“Lastimosamente, yo no puedo compartir los elogios a un pseudo profesional del periodismo, que vino a hacer mucho daño a muchos salvadoreños, su especialidad.” Y recalca que “lastimosamente, su excelente pluma -y lengua-, la empleó para denigrar y difamar, y eso no es periodismo, señores. No por gusto es un fugitivo de El Salvador”

Hace algunos años el periodista Lafitte Fernández confesó, en una entrevista matutina, que Adolfo “Fito” Salume, financió al periodista y cofundador de la revista FACTUM, Héctor Silva, para poner en la palestra pública el caso del Cartel de Texis.

Según trascendió Fernández sería el autor del libro “El Cartel De Texis”, donde se retoman varios reportajes del periódico El Faro, texto que fue elaborado a petición de Salume; sin embargo, el empresario nunca aceptó que financió el tiraje del libro.

Fernández también figuró como la persona que contrató espacios en periódicos de circulación nacional, usando a un prestanombres, para publicar polémicos comunicados acusando a varios empresarios del occidente del país de ser parte de un cartel de droga.

Tales acusaciones se dieron en el marco de la competencia por el negocio de la harina, ya que hasta ese entonces MOLSA tenía el monopolio del país y con el nacimiento de Molinos San Juan, los salvadoreños tuvieron una segunda opción de compra en el mercado. De hecho, Salume fue multado por más de $2 millones por prácticas monopólicas.

FERNÁNDEZ DENUNCIÓ QUE SALUME ENTREGÓ DINERO A SILVA PARA FUNDAR FACTUM

El mismo Salume aceptó en un campo pagado, publicado en medios impresos de circulación nacional, que entregó dinero al periodista Héctor Silva Ávalos para la que fundara la revista FACTUM, que según se ha denunciado fue usado para lanzar ataques contra los competidores comerciales de Salume.

El mismo medio inició una investigación contra su cofundador y miembro de la parrilla editorial para determinar si en efecto la revista fue fundada con dinero de Salume. En octubre de 2019 FACTUM confirmó dicha inversión y separó de manera definitiva a Silva Ávalos de su equipo editorial. En la actualidad, el periodista mantiene un diferendo judicial por temas relacionados a la liquidación e indemnización laboral.

Además, Héctor Silva Ávalos tiene una investigación abierta por el delito de lavado de dinero, ya que según lo destacó Diario La Página fue testaferro de Mauricio Funes en la compra de caballos a personas vinculadas con Joaquín “Chapo” Guzmán Loera. Diario La Página publicó también Silva recibió sobresueldos en el período presidencial de Mauricio Funes (2009-2014).

De la investigación por parte de la FGR contra Silva Ávalos está registrada en el expediente con la referencia 49-UIF-2016 que inició en 2016, y en la misma se registra que recibió miles de dólares en sobresueldos, además, habría comprado para el expresidente Mauricio Funes 40 caballos pura sangre que costaban entre $50,000 y $10,000 cada uno.

La investigación fiscal destaca que Silva Ávalos recibió de la partida secreta del expresidente Mauricio Funes 38,140 dólares, según consta en los recibos que firmó al momento que le entregaban los sobresueldos.

“Se presume que la persona que se encargó de adquirir esos caballos (algunos relacionados incluso a empresas y personas relacionadas a Joaquín Guzmán Loera, que fue a cambio de un vehículo blindado Mercedes Benz alas de gaviota) fueron Héctor Silva Ávalos y Juan Manuel Bolaños (a) el Chele Bolaños, ex empleado de Grupo Q y relacionado al exdiputado Roberto Silva Pereira”, se lee en el expediente fiscal que cita La Página.

La investigación en contra de Héctor Silva Ávalos no tuvo eco en la FGR, bajo la administración de Douglas Meléndez, quien ha sido señalado de allanar el camino para que Fito Salume elimine a sus competidores comerciales.

Del expediente en mención: 49-UIF-2016, no se sabe nada al respecto, desde aquella publicación de Diario La Página, sin embargo, el fiscal general actual, Rodolfo Delgado podría retomarlo y determinar presentar la acusación formal ante los respectivos juzgados, sobre todo; porque ahora cuenta con los mecanismos legales como la recién aprobada ley anticorrupción la cual deja en claro que no prescribirán los delitos relacionados a dicho delito.

Sobre Fito Salume pesa una denuncia interpuesta por el bufete de Abogados de El Salvador ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra del empresario de las harinas, que lo ha puesto en la mira del Buró Federal de Investigación (FBI por su siglas en inglés) y de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés).

Según periódico Espectador Online Según la denuncia Salume estaría involucrado en lavado de dinero y activos por un monto de más de medio millón de dólares. A menos de 24 horas de conocerse el aviso penal, Salume huyó del país con destino a Madrid, España.

Por su parte el FBI,y DEA tienen sus ojos puestos en Salume, a raíz de que el departamento de Estado, de los Estados Unidos, lo vinculan con actos de corrupción; según trascendió, es parte de la Lista Engel.