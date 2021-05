Numeroso grupo de amigos y familiares despiden y sepultan al “Gordo Max”

Una familia salió huyendo de su propia vivienda en la colonia Santa Rosa, en el municipio de Mejicanos, con sus pocas pertenencias, para proteger a su hija de 12 años que era el blanco de la pandilla de delinque en la zona y se que había propuesto secuestrarla, según informaron al periodista Salvador Sagastizado, del periódico Digital Interdiario.

La madre de la menor, quien no es identificada por seguridad, señaló “A mi esposo lo ultrajaron, porque querían que les diera a la niña, aquí esos pasan con muchachos, niñas, niños, para matarlos, no les importa, me pedían a mi esposo, a mi niña, a mi hijo para matarlos y yo les decía que se habían equivocado, que nosotros no damos problemas”.

La angustiada madre explicó que “por toda la situación de inseguridad uno no puede irse para cualquier lado”, pero este domingo la familia logró salir del lugar cuando “una pareja de policías dio seguridad para que sacaran sus pocas pertenencias”.











Fotografías Salvador Sagastizado

La emboscada

Ante la negativa de la mujer de entregarles a los miembros de su familia como si fueran objetos intercambiables, los delincuentes llegaron armados afuera de la casa y demostraron que no estaban jugando con sus peticiones.

“Empezaron a disparar, yo me tiré al suelo y me cubría una pila y ellos dejaron ir cuatro disparos y nos tiramos en un barranco y llamamos a las autoridades”, recordó con angustia la afectada.

Ella narró que la policía llegó, pero, “ellos dicen que brindan protección y al final no lo hacen, me impidieron hablar con medios de comunicación, y lo que pasa es que la misma policía tiene vínculos con las pandillas y uno solo se siente vulnerable y ahora hay temor hasta de la fiscalía, de los jueces”, dijo la víctima.

Según informó, les tomaron la denuncia pero no se sienten protegidos, ahora buscan otro lugar donde puedan estar seguros, pero “tenemos temor que nos vayan a encontrar”, manifestó la madre de familia.