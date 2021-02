Norman Quijano reta a la justicia y dice ser inocente en negociaciones con pandilleros a cambio de votos

El diputado de ARENA, Norman Quijano, acusado de cometer los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas en el 2014, retó hoy a la justicia al decir que después del 1 de mayo que concluya su periodo dentro de la Asamblea Legislativa quedará sin fuero por cinco meses para quien insista en denunciarlo por haber negociado con grupos criminales.

“No necesito el fuero, el fuero fue una instancia porque lo que querían era sacarme amarrado de la Asamblea Legislativa y exhibirme como han exhibido a tanta persona y después en los juzgados los liberan”, dijo.

Pese a que el diputado ahora asegura que no necesita el fuero, el año pasado cuando se sometió a votación en el Pleno su desafuero no se logró su aprobación. En aquel entonces, dos votos faltaron para enviar al legislador arenero a los tribunales para enfrentar la acusación. La mayoría de areneros votó en contra con el objetivo de proteger al diputado. Al no habérsele retirado este privilegio, la Fiscalía no puede iniciar contra el parlamentario un proceso por las mismas causas mientras desempeñe un cargo con el que goce de fuero constitucional.

Según los fiscales, el funcionario habría ofrecido beneficios a cabecillas de pandillas a cambio de que le dieran sus votos para ganar las elecciones presidenciales de 2014. Además, la investigación fiscal reveló que hay suficientes pruebas que involucran al diputado Quijano con material audiovisual y testimonial. Sin embargo, este insiste en descartarla y en reiterar que es inocente.

“Hablé de plan país, está claramente explicado en el video. Después el fiscal dijo que había más audios, revisaron más de dos mil audios y no había más audios de Norman Quijano, no hay más videos. Soy totalmente inocente y voy a defender mi honorabilidad en cualquier lugar que las circunstancias me lo exijan”, aseguró.

Aún con estas acusaciones en su contra, Quijano actualmente busca ser diputado en el Parlamento Centroamericano (Parlacen). Si en octubre, Quijano toma posesión como diputado, obtendría nuevamente fuero parlamentario.