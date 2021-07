Norman Quijano cumple 65 días en Honduras atendiendo “un compromiso familiar”

El trabajo articulado de las instituciones de Gobierno garantiza el bienestar de los salvadoreños tras las alertas decretadas por lluvias, amarilla para la zona oriental, yt verde para el resto del país.

Esto debido al incremento de las tormentas por la influencia de la tormenta tropical “Elsa”, por lo que el Sistema Nacional de Protección Civil se mantiene activo y con todas las acciones preventivas y de atención a emergencias en todo el territorio.

En ese sentido, el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, aseguró que luego de emitir alerta amarilla en la zona oriental, las comisiones de Protección Civil se reunieron “con carácter de urgencia, para tomar medidas preventivas”, e informó que en San Salvador se ha reunido la Comisión Técnica Sectorial de Albergues de Gobernación.

Gracias al trabajo articulado entre las diferentes instancias de Gobierno se han logrado habilitar 12 Mega Albergues primarios y cuatro secundarios en todo el país, los cuales se coordinan con el apoyo de las municipalidades, para asegurar a la población espacios dignos y seguros.

El Gobierno se ha preparado para la época lluviosa con anticipación, desde la puesta en marcha del Plan Invernal 2021, que tiene como objetivo atender zonas vulnerables de los municipios del país que por años fueron ignorados por las anteriores administraciones.

En esta política juegan un papel clave las alcaldías, que hoy si están coordinadas con el Gobierno para prevenir y responder ante emergencias.

En tanto, las autoridades han informado que la alerta amarilla en los departamentos de La Unión, San Miguel, Morazán y Usulután se mantiene, mientras que se ha decretado alerta verde en el resto del territorio nacional.

No obstante, el Gobierno hace un llamado a la población a conducir con precaución, no cruzar ríos, quebradas, o cualquier corriente de agua que se genere durante las tormentas, no desarrollar actividades de pesca artesanal y a atender las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil.