Múltiple accidente de tránsito en inmediaciones de zona industrial en carretera a Santa Ana

Paolo Lüers pide a la prensa, Fiscalía, Asamblea y cuantas fuerzas puedan surgir para investigar al Presidente Nayib Bukele: “Que cada uno haga lo suyo para exhibir la estrategia de este presidente”.

De esa manera se dirigió a los lectores de su rutinaria “carta” el polémico analista político y miembro de la Junta Directiva de El Diario de Hoy (EDH) en lo que parece ser continuidad de su estrategia de crítica y ataque contra el Gobierno.

Lüers en su publicación denominada “Carta a la prensa, la Fiscalía y la Asamblea: Es al presidente a quien tienen que investigar”, acusa de abuso de poder y desobediencia a funcionarios del Ejecutivo, por lo cual, “todos los caminos de la investigación llevan a Casa Presidencial”, estima en su conjetura.

Sin embargo, él mismo acepta que las acusaciones como corrupción no las puede afirmar “porque no lo puedo comprobar. Pero es irrefutable en todos los casos de abuso de poder y de violación a la Constitución. Los numerosos decretos ejecutivos no fueron declarados inconstitucionales solamente por la incompetencia de los secretarios presidenciales que los formularon, sino por la intención malévola del presidente que los encargó de esta manera”.

Además de realizar varios señalamientos contra diferentes funcionarios, entre ellos los casos de evasión fiscal que ha presentado el ministro de Hacienda ante la Fiscalía General de la República (FGR), Paolo, afirma que todo es planeado desde la Presidencia.

“Esto no significa que no habrá que investigar a los funcionarios, quienes bajo órdenes de su presidente cometen ilícitos. Claro que sí, porque tienen que aprender que las órdenes del presidente no los pueden proteger del peso de la ley”, afirma el analista.

“Lo que hay que hacer es investigarlo y exhibirlo, para que la mayoría de la ciudadanía entienda los peligros que enfrenta nuestra democracia y para que se niegue a darle más poder a estos gobernantes, por ejemplo el control de la Asamblea Legislativa”, detalla a poco de iniciar la campaña electoral y de los comicios de febrero próximo.