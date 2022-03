Motociclista arrolla y mata a peatón en el occidente del país

Una madre decepcionada dio a conocer el difícil momento que vivió al descubrir a su hijo teniendo relaciones con otra persona de su mismo sexo.

Vía WhatsApp, la madre comenta que no sospechaba nada de la supuesta relación que mantiene su hijo de 19 años con el vecino mayor de 35 años.

«No tenía la menor idea de la preferencia sexual de mi hijo, igual a ese viejo no lo conozco pero dicen que vive en el otro pasaje». comentó la madre.

Niña Maura agregó que pese a las mentiras de su hijo no tomará medidas drásticas en su contra.

«Me daban ganas de echarlo porque el muy sinvergüenza no me respetó la casa y lo peor es que me hizo creer que andaba buscando trabajo», comentó la madre.

Niña Maura no reveló el nombre de su hijo pero compartió la información para que los padres estén pendientes en todo momentos de sus hijos.

El caso tuvo lugar en la popular colonia Altavista, en Ilopango, San Salvador.