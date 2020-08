Ministro Romero Herrera y director de la PNC, verifican controles vehiculares en diferentes puntos del país en primer día de Reapertura Económica

En el reinicio de labores del transporte público, el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, y el Director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, verificaron esta mañana de lunes la situación en las unidades del transporte público en el primer día de reapertura económica.

En diferentes puntos como la zona de la Plaza Salvador del Mundo y zona de centros comerciales sobre el Bulevar del Ejército de Soyapango, se instalaron desde tempranas horas para verificar que todas las medidas sanitarias se cumplan en cada unidad de transporte.

#ReaperturaEconómicaSV | Esta mañana (24.8.2020), @RomeoHerrera1, ministro de @ObrasPublicasSV, también entrega un kit de mascarillas a usuarios del transporte colectivo que se encuentran en zona de Plaza Salvador del Mundo, en San Salvador. pic.twitter.com/HnagP49xw9 — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) August 24, 2020

Autoridades confirmaron que no todas las unidades del transporte público está laborando ya que la afluencia de personas no es la misma y algunos aseguran que es en acción de protesta debido a que no cuentan con el subsidio.

Piden a los usuarios del transporte público usar obligatoriamente mascarilla al abordar las unidades y mantener -en lo posible- el distanciamiento social.

#ReaperturaEconómicaSV | En el control policial instalado en el Bulevar del Ejército, Soyapango, el conductor de este pick-up fue multado por agentes de la @PNCSV por no portar tarjeta de circulación. pic.twitter.com/M3uBd1wazJ — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) August 24, 2020

Las rutas que están circulando son: