Ministro Rolando Castro desmiente publicación de La Prensa Gráfica

Una vez más el ministro de Trabajo, Rolando Castro, le corrige la plana a La Prensa Gráfica y desmiente públicamente un artículo que divulga el matutino.

“Jamás les proporcioné declaraciones a La Prensa Gráfica, en un evento la periodista me felicitó por defender los derechos de ellos en esa empresa y ahí me pidió declaraciones, dije NO, porque Dutriz y su grupo solo saben mentir y tergiversar la realidad. Jamás les di declaraciones”, afirmó Castro, en su cuenta oficial Twiter.

El funcionario se refiere a un artículo del citado periódico en el que afirman que el ministro Castro, habría negado vínculos con una red de vendedores procesados por supuesta extorsión.

“El ministro de Trabajo, Rolando Castro negó estar relacionado a una red de vendedores y pandilleros que están siendo acusados de extorsionar a varios negocios en el Centro Histórico”, dice la publicación.

Y luego detalla que “el ministro de Trabajo, Rolando Castro, negó el lunes estar relacionado a una red de vendedores y pandilleros que están siendo acusados de extorsionar a varios negocios en el Centro Histórico de San Salvador y de beneficiarse del bono gubernamental de $300 que se entregó durante la cuarentena por el covid-19”.

Es más, la nota hace referencia a que Castro, habría dado declaraciones a La Prensa Gráfica, lo cual según el funcionario es falso.

“Castro dijo el lunes a La Prensa Gráfica, durante su participación en un evento público, que su nombre no aparece en los audios presentados por la Fiscalía en la investigación contra la banda de extorsionadores y aseguró que solo se mencionaba a su institución”, dice la nota.

Fuentes cercanas al ministro Rolando Castro, dijeron que “Este panfleto está ardido con el ministro porque tuvo el valor de autorizar una inspección y revelar las violaciones al código de trabajo en contra de decenas de empleados que denunciaron al grupo Dutriz”.