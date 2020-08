Ministro de Salud exhorta a la población a no bajar la guardia frente al Covid-19

Por 11 días consecutivos los casos de COVID-19 siguen a la baja. El Ministerio de Salud (MINSAL) informó que, ayer, se realizaron 2,434 pruebas de las cuales, 236 dieron positivas.

Det total de casos nuevos, 199 son locales y 37 importados, es decir, vaarados que ingresaron recientemente al país vía aérea o terrestre.

Las estadísticas detallan que, ayer, 6 pacientes murieron por coronavirus y que 223 lograron vencer la enfermedad. También, 46 personas salieron de cuarentena, sanas, hacia sus casas.

Además, el MINSAL reporta 16,572 personas sospechosas de COVID-19. Los datos oficiales dan cuenta que en el país se han realizado 290,741 pruebas de COVID-19. Todas PCR, con un 99.99% de confiabilidad.

“11 días consecutivos a la baja en nuevos contagios detectados. Sigamos cumpliendo las medidas de protección personal, los consejos de nuestros epidemiólogos y sobre todo, sigamos pidiéndole a Dios todopoderoso, que sane nuestra tierra”, escribió el presidente Bukele en sus redes sociales.

Pese a esta disminución de contagios, el Ministro de Salud, Francisco Alabi, también exhortó esta mañana de viernes a la población a no bajar la guardia frente a la pandemia.

“Es importante que no disminuyamos las medidas de prevención, que no bajemos la guardia, que no pensemos que la enfermedad ha desaparecido del territorio”, dijo el titular de Salud en la 102.9 Radio.

A su vez, el ministro recalcó que los casos aún son elevados pese a la reducción que se ha estado experimentando en los últimos días, más cuando el país se aproxima a abrir la fase dos de la economía la próxima semana.

“Tenemos más de 24,000 casos confirmados, cerca de 16,500 sospechosos, una cifra bastante alta que nos dice que debemos continuar con las medidas, a pesar de la tendencia a la disminución”, advirtió Alabi.

El funcionario de Salud, argumenta su postura con experiencias vividas en otros países que después de abrir las actividades económicas se han vuelto a incrementar las cifras de coronovirus, sobre todo en Europa y los EE.UU.