Ministro de Hacienda: “Esos fondos (FODES para las alcaldías) siguen secuestrados y entrampados por la Asamblea Legislativa”

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, aseguró que la Asamblea Legislativa no solo atenta contra la salud de la población salvadoreña o la ejecución del FOMILENIO II, sino también contra la operatividad de las 262 alcaldías municipales del país.

Comentó que por la falta de la asignación de fondos del préstamo por $250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por parte del órgano legislativo, el Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES) no ha sido entregado a las municipalidades.

El ministro Zelaya reiteró que las transferencias a las alcaldías no se han hecho debido a que los diputados no han aprobado la asignación presupuestaria del préstamo con el BID. “Hay que entender que tuvimos más carga en el gasto (por la pandemia) y menos ingresos”, resaltó.

“Ellos (diputados) saben que yo no tengo los ingresos fiscales necesarios para pagar en este momento. Yo no sabía, en diciembre, que había que comprar tantas camas por la pandemia; no sabía que tenía que construir el Hospital El Salvador en diciembre”, sostiene.

Enfatizó que los diputados están conscientes sobre la crisis financiera que ha causado la pandemia, pero “no entiendo si lo que se pretende es seguir obstruyendo las necesidades de nuestra gente, hacer que nuestro Gobierno no lleve soluciones a la población y destruir nuestra imagen internacional. Yo creo que entienden bien la situación (por COVID-19)”.