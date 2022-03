Mauricio Funes: ¿Creen que aumentando la severidad de las penas van a disuadir a los pandilleros a no cometer delitos?”

El expresidente de la República Mauricio Funes criticó que diputados de la Asamblea Legislativa hayan hecho reformas al Código Procesal Penal (CPP), para endurecer las penas carcelarias contra pandilleros.

Funes no solo no dio su visto bueno a las reformas que harán que pandilleros paguen por el delito de agrupaciones ilícitas de 20 a 30 años y para los líderes, cabecillas o palabreros de 40 a 45 años de cárcel, sino que las crítico e insinuó que son insuficientes y no son innovadoras.

“¿Y con reformas de ley piensan combatir la delincuencia? ¿Creen que aumentando la severidad de las penas van a disuadir a los pandilleros a no cometer delitos?”, despotricó Funes.

Asimismo, el exmandatario salvadoreño argumentó que “eso ya se intentó en el pasado y no condujo a nada”. “Hay que invertir en la prevención del delito y en la investigación”, precisó.

Por otro lado, hubo quienes en rede sociales le indicaron que esto hará pensar a más de un criminal antes de cometer delitos, pues las penas mínimas serán de 20 y 40 años.