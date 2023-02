Mantienen alerta verde a causa de incendios y atienden 72 emergencias durante el fin de semana

El subdirector de Protección Civil, Fermín Pérez, junto al subdirector del Cuerpo de Bomberos, Erick Vásquez, actualizaron la información referente a los incendios ocurridos en esta época seca.

“Se mantiene, hoy por hoy, la alerta verde a nivel nacional por el tema de incendios”, dijo Pérez, quien agregó: “sabemos que en esta época del año la vegetación se encuentra deshidratada, al mínimo descuido en la práctica de quema de basura puede generar”, dijo el funcionario y detalló que se pone en riesgo la vida, y los bienes de las familias salvadoreñas.

De acuerdo con el funcionario, para evitar lo anterior es importante que la población acate las siguientes recomendaciones: no realizar quemas agrícolas, no arrojar colillas de cigarro, evitar la quema de basura y no encender fogatas en zonas forestales.

Por su parte, Vásquez informó que durante el fin de semana se han atendido un total de 72 emergencias; sin embargo, también se registra un acumulado del 1 de enero al 26 de febrero de este año, en el que se contabilizan 77 incendios en vehículos, 177 estructurales, 95 forestales, 44 en basurero y 712 en maleza.

“El Cuerpo de Bomberos cuenta con todo el equipo operativo necesario para la atención de emergencias gracias a la visión del presidente de la República en reforzar nuestra institución”, señaló el subdirector del Cuerpo de Bomberos.

Según Vásquez, lo anterior ha permitido disminuir la cantidad de hectáreas quemadas por incendios forestales, con referencia al 2022, que se vieron afectadas 2,363 frente a las 408 que se contabilizan este año.

Las autoridades ponen a disposición de la población, para reportar algún conato de incendio o cualquier tipo de emergencias, el 913 del Cuerpo de Bomberos; también puede llamar al 2281-0888 o al 7070-3307 de la Dirección General de Protección Civil.

