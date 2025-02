Lluvias y tormentas puntuales por vaguada prefrontal

Un impactante incidente ocurrió en el departamento de Santa Ana, donde un furgón arrastró a un automóvil particular por varios metros antes de lanzarlo fuera de la calle. El suceso, captado por las cámaras de vigilancia de un establecimiento comercial cercano al by pass de Santa Ana, muestra cómo el furgón, al momento de la colisión, arrastra un vehículo particular de color rojo con la parte del cabezal.

En el video se observa cómo el furgón mantiene el arrastre durante varios metros, hasta que finalmente logra frenar y termina lanzando el automóvil contra una malla de contención.

Este grave accidente ha generado preocupación entre los habitantes de la zona, quienes piden mayor atención a la seguridad vial en el área.

