La conversión de bitcóin a dólares estará libre de comisiones y será inmediata, reitera el Presidente Bukele

La circulación legal del bitcoin traerá muchos beneficios para quienes decidan usar esta opción de pago, anunció el Presidente Nayib Bukele. Pero es importante aclarar que utilizar bitcóin es una decisión de cada persona y si alguien decide no hacerlo, tampoco pasa nada. De hecho, el dólar sigue como la referencia para todas las operaciones.

El Gobierno proveerá servicios gratuitos para facilitar las transacciones en las que se ocupe bitcoin: la billetera digital Chivo wallet, los 200 cajeros Chivo para convertir bitcóin a dólares (o al revés), las 50 sucursales para retirar y depositar dinero, más los puntos Chivo –a escala nacional– para asesorar sobre todos estos aspectos.

Las operaciones a través de la billetera digital y de los cajeros estarán disponibles las 24 horas del día. Cada operación se materializará de inmediato.

“Todo sin comisiones, a nadie”, afirmó el jefe de Estado. “Podrán quedarse con bitcóin o transformarlos automáticamente a dólares sin ningún costo”, enfatizó.

Hay sectores de oposición que están confundiendo a la gente, pues afirman que al final sí se cobrarán comisiones y esto no es cierto.

“Algunos preferirán creerles a los opositores ladrones, que no han hecho nada más que saquear a nuestro país, destruirlo y pagar para que asesinen a nuestro pueblo. Otros decidirán creerle al Gobierno. Pero, al final, todos se darán cuenta de la realidad el siete de septiembre”, manifestó el Presidente Bukele.

Con bitcóin, se podrán manejar pequeños emprendimientos, presentar la Chivo wallet como constancia de ingresos para solicitar créditos con bajas tasas de interés, recibir incentivos de turistas o de inversionistas extranjeros, enviar y recibir remesas a cualquier hora, crear nuevas relaciones de negocios.

“En fin, solo beneficios. Pero el Gobierno no va a obligar a nadie a recibirlos. Si alguien quiere seguir cargando efectivo, no recibir bono de entrada, no ganarse a los clientes que tengan bitcoin, no crecer su negocio y pagar comisión por las remesas, puede seguirlo haciendo”, sostuvo el Gobernante salvadoreño.

Junto a toda esta tecnología, el Gobierno ha creado un soporte legal fuerte para la circulación legal del bitcóin, que estará listo de manera oportuna.