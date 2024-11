Joven motociclista sufre múltiple lesiones tras un fuerte accidente en Santa Tecla

A primeras horas de la mañana de este viernes, se registró un accidente de tránsito en la carretera Panamericana, específicamente en el carril que conduce hacia Santa Tecla. El siniestro involucró a un vehículo tipo pick up y un motociclista, resultando en múltiples lesiones para el joven conductor de la moto.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 7:00 a.m., cuando el conductor del pick up, por razones aún no esclarecidas, embistió al motociclista. La colisión provocó no solo daños considerables en ambos vehículos, sino también heridas serias en el joven de 18 años, cuya identidad no ha sido divulgada por las autoridades.

Una unidad del Sistema de Emergencias Médicas del Ministerio de Salud (SEM) se movilizó rápidamente al lugar del siniestro para proporcionar los primeros auxilios y trasladar al lesionado a un centro asistencial cercano. La situación del motociclista es monitoreada por los médicos, quienes trabajan para evaluar la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar las circunstancias que rodearon el accidente, así como las posibles responsabilidades de ambos conductores. Se espera que la información adicional y las declaraciones de testigos ayuden a esclarecer cómo sucedió este lamentable incidente.

